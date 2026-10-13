Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie

Shanghai Fosun Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,350 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,88 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,27 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 42,94 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 41,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) 23,19 -0,34% Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:41 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen