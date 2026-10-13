Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie
WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,350 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 CNY erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,88 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,27 Milliarden CNY aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 42,94 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 41,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)
Analysen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)
|23,19
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.