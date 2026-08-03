Shanghai Friendess Electronics Technology a Aktie
WKN DE: A3CPTF / ISIN: CNE100003LY6
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03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Friendess Electronics Technology A lädt voraussichtlich am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,950 CNY erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent auf 741,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,19 CNY, gegenüber 2,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,17 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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