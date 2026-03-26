Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Friendess Electronics Technology A öffnet voraussichtlich am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,700 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Shanghai Friendess Electronics Technology A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 558,8 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A 434,7 Millionen CNY umsetzen können.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,99 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,07 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,17 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,72 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at