Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Friendess Electronics Technology A wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,890 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 580,1 Millionen CNY gegenüber 489,3 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 CNY im Vergleich zu 3,86 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden CNY, gegenüber 2,17 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at