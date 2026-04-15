Shanghai Friendess Electronics Technology a Aktie
WKN DE: A3CPTF / ISIN: CNE100003LY6
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai Friendess Electronics Technology A wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,890 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 580,1 Millionen CNY gegenüber 489,3 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 CNY im Vergleich zu 3,86 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden CNY, gegenüber 2,17 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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