Shanghai International Port Aktie

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WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai International Port (Group) präsentiert in der voraussichtlich am 01.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai International Port (Group) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 9,09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,620 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 38,72 Milliarden CNY, gegenüber 38,01 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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