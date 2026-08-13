Shanghai International Port Aktie

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WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8

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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai International Port (Group) äußert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,151 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Shanghai International Port (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 10,31 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,607 CNY, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 42,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,50 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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