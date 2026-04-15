Shanghai International Port Aktie
WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai International Port (Group) gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Shanghai International Port (Group) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,145 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,90 Milliarden CNY – ein Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai International Port (Group) 9,52 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,612 CNY, gegenüber 0,580 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 42,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 39,50 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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