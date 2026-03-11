Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Jahwa United wird voraussichtlich am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,025 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,35 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,553 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,240 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 6,37 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,65 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at