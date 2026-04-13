Shanghai Jahwa United Aktie

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WKN: 632680 / ISIN: CNE0000017K5

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Jahwa United öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,343 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jahwa United 0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Shanghai Jahwa United 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,02 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shanghai Jahwa United 1,70 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,563 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,400 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,08 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,28 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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