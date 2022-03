Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Jahwa United lässt sich voraussichtlich am 17.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Jahwa United die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,208 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Jahwa United einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,88 Milliarden CNY gegenüber 1,67 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,875 CNY je Aktie, gegenüber 0,630 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 7,81 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at