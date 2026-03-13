Shanghai Jin jiang International Hotel Development Aktie
WKN: 581506 / ISIN: CNE000000MK0
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,091 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 CNY in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,30 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,27 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,781 CNY im Vergleich zu 0,850 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 13,62 Milliarden CNY, gegenüber 14,02 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Jin jiang International Hotel Development Co Ltd (A)
Analysen zu Shanghai Jin jiang International Hotel Development Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.