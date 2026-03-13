Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,091 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 CNY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,30 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,27 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,781 CNY im Vergleich zu 0,850 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 13,62 Milliarden CNY, gegenüber 14,02 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at