Shanghai Jin jiang International Hotel Development Aktie

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WKN: 893585 / ISIN: CNE000000HM6

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14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Jin jiang International Hotel Development lässt sich voraussichtlich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Jin jiang International Hotel Development die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,38 Prozent auf 522,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch 495,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,161 USD, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,08 Milliarden USD im Vergleich zu 1,91 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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