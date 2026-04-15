Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,009 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Shanghai Jin jiang International Hotel Development mit einem Umsatz von insgesamt 439,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,61 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,156 USD, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at