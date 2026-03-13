Erste Schätzungen: Shanghai Jin jiang International Hotel Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird voraussichtlich am 28.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,013 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Shanghai Jin jiang International Hotel Development soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 473,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,111 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

