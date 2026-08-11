Shanghai Moons' Electric Aktie
WKN DE: A2N32C / ISIN: CNE100002RN8
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Moons Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Moons Electric wird voraussichtlich am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,140 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Moons Electric in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 935,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 719,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,317 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,28 Milliarden CNY, gegenüber 2,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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