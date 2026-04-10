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Shanghai Moons' Electric Aktie

Shanghai Moons' Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N32C / ISIN: CNE100002RN8

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10.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Moons Electric zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Moons Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,100 CNY je Aktie gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 31,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 764,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 580,8 Millionen CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,71 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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