Shanghai Pharmaceuticals a Aktie
WKN: 915691 / ISIN: CNE000000C82
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,346 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,76 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai Pharmaceuticals A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,86 Milliarden CNY aus.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 298,17 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 283,06 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.03.26
|Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (A)
|17,02
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.