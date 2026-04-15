Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,346 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,76 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai Pharmaceuticals A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,86 Milliarden CNY aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 298,17 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 283,06 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at