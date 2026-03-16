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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Pharmaceuticals A lässt sich voraussichtlich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Pharmaceuticals A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,163 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,76 Prozent auf 66,78 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals A noch 65,62 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 286,62 Milliarden CNY, gegenüber 274,76 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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