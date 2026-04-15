Shanghai Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1JAWQ / ISIN: CNE1000012B3

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Pharmaceuticals öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,346 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals 0,380 HKD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 66,86 Milliarden CNY für Shanghai Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 75,66 Milliarden HKD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,67 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 298,20 Milliarden CNY, gegenüber 306,98 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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