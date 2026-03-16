Erste Schätzungen: Shanghai Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,150 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 66,78 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 70,97 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY, gegenüber 1,33 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 286,12 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 297,90 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at