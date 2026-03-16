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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Pudong Development Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Pudong Development Bank lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,245 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Pudong Development Bank ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 41,68 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 52,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 88,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,36 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 174,39 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 350,00 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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