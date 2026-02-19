Shanghai Putailai New Energy Technology a Aktie

WKN DE: A2N32M / ISIN: CNE100002TX3

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shanghai Putailai New Energy Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Putailai New Energy Technology A wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,315 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Putailai New Energy Technology A einen Verlust von -0,020 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,61 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Shanghai Putailai New Energy Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,97 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,560 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15,29 Milliarden CNY, gegenüber 13,40 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Lt d. Registered Shs -A- 28,52 0,85% Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Lt d. Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

