Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie

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WKN DE: A3EXNH / ISIN: CNE100005PN5

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai United Imaging Healthcare A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,600 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,15 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,28 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,64 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,76 Milliarden CNY waren.

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