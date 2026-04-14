Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie

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WKN DE: A3EXNH / ISIN: CNE100005PN5

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai United Imaging Healthcare A veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,961 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 33,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 CNY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai United Imaging Healthcare A nach den Prognosen von 4 Analysten 4,61 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,35 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,31 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,17 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

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