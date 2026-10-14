Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie
WKN DE: A3EXNH / ISIN: CNE100005PN5
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,357 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 138,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanghai United Imaging Healthcare A 0,150 CNY je Aktie vermeldete.
Shanghai United Imaging Healthcare A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,28 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 16,56 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 13,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Shanghai United Imaging Healthcare A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.