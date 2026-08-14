Shanghai V-Test Semiconductor Tech. a Aktie

Shanghai V-Test Semiconductor Tech. a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QB6 / ISIN: CNE100005NK6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird voraussichtlich am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,550 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 570,0 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 349,0 Millionen CNY umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,71 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,04 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,56 Milliarden CNY, gegenüber 1,57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A- 127,53 -1,53% Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen