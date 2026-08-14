Shanghai V-Test Semiconductor Tech. a Aktie
WKN DE: A40QB6 / ISIN: CNE100005NK6
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird voraussichtlich am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,550 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 570,0 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 349,0 Millionen CNY umsetzen können.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 2,71 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,04 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,56 Milliarden CNY, gegenüber 1,57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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