Erste Schätzungen: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,07 CNY. Dies würde einer Verringerung von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory 2,38 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,50 Prozent auf 7,84 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,03 CNY, gegenüber 10,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 33,79 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,91 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at