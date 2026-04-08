Erste Schätzungen: Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanxi Xing Hua Cun Fen Wine Factory stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,523 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,13 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,65 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,04 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,09 Milliarden CNY, gegenüber 30,16 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at