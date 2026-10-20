Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sharkninja mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sharkninja wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen, dass Sharkninja für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,87 Milliarden USD – ein Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sharkninja 1,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD, gegenüber 4,94 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 7,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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