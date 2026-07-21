Erste Schätzungen: Sharkninja vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sharkninja wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sharkninja 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sharkninja in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,15 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 7,24 Milliarden USD, gegenüber 6,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at