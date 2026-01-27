Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie

Sharkninja Incorporation Registered Shs

WKN DE: A3EQAJ / ISIN: KYG8068L1086

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sharkninja zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sharkninja lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sharkninja ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Sharkninja soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,15 USD im Vergleich zu 3,11 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden USD, gegenüber 5,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

