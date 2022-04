Erste Schätzungen: Sharp Compliance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sharp Compliance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 39,88 Prozent auf 16,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharp Compliance noch 27,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,113 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,760 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 76,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at