WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sharp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sharp wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Sharp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,36 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -40,890 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 561,55 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 485,72 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 77,58 JPY im Vergleich zu 55,59 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.870,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.160,15 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

