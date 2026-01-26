Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Sharp Corporation Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYQA / ISIN: US8198823093

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sharp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sharp wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,027 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sharp einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 14,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,14 Milliarden USD gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,09 Milliarden USD, gegenüber 14,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

