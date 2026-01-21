Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,621 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) noch 0,120 GBP je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 63,20 Milliarden USD, was einem Umsatz von 53,75 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

30 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,00 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 270,18 Milliarden USD, gegenüber 214,24 Milliarden GBP im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

19.01.26 Shell Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Shell Overweight Barclays Capital
14.01.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Shell Neutral UBS AG
