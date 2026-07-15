Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shell (ex Royal Dutch Shell) lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 GBP je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 93,73 Milliarden USD, was einem Umsatz von 48,99 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,30 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 324,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at