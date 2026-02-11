Erste Schätzungen: Shenandoah Telecommunications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenandoah Telecommunications wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,150 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 200 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 90,0 Millionen USD gegenüber 85,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,740 USD je Aktie, gegenüber 3,54 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 356,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 328,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at