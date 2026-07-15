Erste Schätzungen: Shenandoah Telecommunications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shenandoah Telecommunications äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,244 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 88,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Shenandoah Telecommunications für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,974 USD, gegenüber -0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 373,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 357,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at