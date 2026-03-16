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Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Aktie

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P71T / ISIN: CNE100003YN2

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group äußert sich voraussichtlich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,169 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,88 Prozent auf 1,30 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,270 HKD, gegenüber 0,480 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 6,18 Milliarden HKD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,72 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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