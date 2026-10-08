Erste Schätzungen: Shenzhen Huiding Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Huiding Technology lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,343 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shenzhen Huiding Technology einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,16 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,82 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,71 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at