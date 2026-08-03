Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shenzhen Transsion A äußert sich voraussichtlich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,572 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Transsion A 0,630 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,21 Prozent auf 17,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Transsion A noch 16,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 CNY im Vergleich zu 2,26 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 71,45 Milliarden CNY, gegenüber 65,50 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at