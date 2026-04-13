Shenzhen Transsion a Aktie
WKN DE: A2QLA6 / ISIN: CNE100003P74
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shenzhen Transsion A stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,424 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,59 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,00 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 66,67 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shenzhen Transsion Holding Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: Shenzhen Transsion A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Shenzhen Transsion A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Shenzhen Transsion Holding Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.