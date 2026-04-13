Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shenzhen Transsion A stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,424 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,59 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,00 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 66,67 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at