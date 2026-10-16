Shenzhen Transsion a Aktie
WKN DE: A2QLA6 / ISIN: CNE100003P74
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt Quartalsergebnis vor
Shenzhen Transsion A präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,695 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Shenzhen Transsion A mit einem Umsatz von insgesamt 18,53 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,03 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,26 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 73,49 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 65,50 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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