Shenzhen Transsion a Aktie
WKN DE: A2QLA6 / ISIN: CNE100003P74
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shenzhen Transsion A stellt voraussichtlich am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,677 CNY je Aktie gegenüber 1,44 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Shenzhen Transsion A nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 17,30 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,46 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,78 CNY je Aktie, gegenüber 4,90 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 66,93 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 68,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
