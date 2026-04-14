Sherwin-Williams Aktie

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WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sherwin-Williams öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sherwin-Williams öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,28 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,00 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Sherwin-Williams im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,84 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 23,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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