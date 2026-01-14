Erste Schätzungen: Sherwin-Williams präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sherwin-Williams wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD gegenüber 1,90 USD im Vorjahresquartal.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 5,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,37 USD aus, während im Fiskalvorjahr 10,55 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 23,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 23,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at