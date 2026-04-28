Erste Schätzungen: SHIBAURA MECHATRONICS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHIBAURA MECHATRONICS präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 26,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 51,55 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,36 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,00 Milliarden JPY aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 169,30 JPY im Vergleich zu 157,55 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 88,79 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 80,92 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at