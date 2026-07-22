Erste Schätzungen: SHIBAURA MECHATRONICS präsentiert Quartalsergebnisse

SHIBAURA MECHATRONICS wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SHIBAURA MECHATRONICS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,33 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 43,83 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SHIBAURA MECHATRONICS in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 21,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 229,70 JPY, gegenüber 170,28 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 108,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 88,04 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at