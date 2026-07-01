Erste Schätzungen: SHIFT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIFT lässt sich voraussichtlich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SHIFT die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,88 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,80 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,61 Prozent auf 42,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIFT noch 33,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,79 JPY im Vergleich zu 33,93 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 157,42 Milliarden JPY, gegenüber 129,82 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at