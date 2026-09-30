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WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SHIFT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHIFT äußert sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 16,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIFT noch ein Gewinn pro Aktie von 10,07 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 32,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 31,64 JPY je Aktie, gegenüber 33,93 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 161,01 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 129,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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